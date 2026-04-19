Meteoroloji 19 Nisan hava durumu! Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
Türkiye genelinde atmosferik hareketlilik zirveye ulaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son verileri, Anadolu’nun doğusu için "turuncu" ve "sarı" alarm seviyesinde kritik uyarılara işaret ediyor. Sakarya’dan Hakkâri’ye uzanan geniş bir hatta yağış hakim olurken, Ege kıyılarında rüzgarın sertleşmesi, doğuda ise çığ riskinin artması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış beklenirken, Marmara'da Sakarya ve Bilecik, Akdeniz'de ise Antalya çevreleri de yağışlı sistemin etkisine girecek.
Yağışların büyük bölümünün sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin edilirken, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: RİSKLİ İLLER AÇIKLANDI
Meteoroloji, özellikle bazı bölgeler için dikkat çeken bir uyarı yaptı. Yağışların;
- Doğu Akdeniz
- Güneydoğu Anadolu'nun doğusu
- Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri
başta olmak üzere yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
SARI VE TURUNCU ALARM VERİLEN İLLER
Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar kapsamında iki il için dikkat çeken alarm verildi:
- Hakkari
- Şırnak
Bu illerde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle risk seviyesinin yükseldiği belirtiliyor.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Uzmanlar, özellikle yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda kar erimesine bağlı risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde düşerek mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
EGE KIYILARINDA KUVVETLİ RÜZGAR
Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden eseceği öngörülüyor. Özellikle Ege kıyılarında rüzgarın zaman zaman 40-60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli esmesi bekleniyor.
Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
🌤️ BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
|İl
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|Çanakkale
|18°C
|Az bulutlu
|Edirne
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|İstanbul
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Sakarya
|17°C
|Parçalı, yer yer sağanak yağışlı
EGE
|İl
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|Afyonkarahisar
|14°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Denizli
|20°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İzmir
|22°C
|Az bulutlu
|Muğla
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
|İl
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|Antalya
|22°C
|Sağanak ve gök gürültülü yağışlı
|Burdur
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Hatay
|20°C
|Yerel kuvvetli sağanak yağışlı
|Adana
|22°C
|Yerel kuvvetli sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
|İl
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|Ankara
|14°C
|Sağanak ve gök gürültülü yağışlı
|Eskişehir
|13°C
|Sağanak ve gök gürültülü yağışlı
|Kayseri
|10°C
|Aralıklı sağanak yağışlı
|Konya
|11°C
|Sağanak ve gök gürültülü yağışlı
BATI KARADENİZ
|İl
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|Bolu
|11°C
|Sabah ve öğle saatlerinde sağanak
|Düzce
|14°C
|Sabah ve öğle saatlerinde sağanak
|Kastamonu
|10°C
|Sabah ve öğle saatlerinde sağanak
|Zonguldak
|12°C
|Sabah ve öğle saatlerinde sağanak
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|İl
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|Amasya
|15°C
|Sabah saatlerinde sağanak
|Rize
|13°C
|Aralıklı sağanak yağışlı
|Samsun
|13°C
|Sabah saatlerinde sağanak
|Trabzon
|13°C
|Aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
|İl
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|Erzurum
|13°C
|Sağanak, gece karla karışık yağmur
|Kars
|13°C
|Sağanak, gece karla karışık yağmur
|Malatya
|17°C
|Aralıklı sağanak yağışlı
|Van
|12°C
|Sağanak ve gök gürültülü yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
|İl
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|Diyarbakır
|17°C
|Yerel kuvvetli sağanak yağışlı
|Gaziantep
|18°C
|Aralıklı sağanak yağışlı
|Siirt
|16°C
|Yerel kuvvetli sağanak yağışlı
|Şanlıurfa
|19°C
|Aralıklı sağanak yağışlı