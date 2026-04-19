Meteoroloji 19 Nisan hava durumu! Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

Türkiye genelinde atmosferik hareketlilik zirveye ulaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son verileri, Anadolu’nun doğusu için "turuncu" ve "sarı" alarm seviyesinde kritik uyarılara işaret ediyor. Sakarya’dan Hakkâri’ye uzanan geniş bir hatta yağış hakim olurken, Ege kıyılarında rüzgarın sertleşmesi, doğuda ise çığ riskinin artması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış beklenirken, Marmara'da Sakarya ve Bilecik, Akdeniz'de ise Antalya çevreleri de yağışlı sistemin etkisine girecek.

Yağışların büyük bölümünün sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin edilirken, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Meteoroloji, bölgede beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle ani sel ve su baskını riskine karşı vatandaşları uyardı. (Fotoğraf: İHA)

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: RİSKLİ İLLER AÇIKLANDI

Meteoroloji, özellikle bazı bölgeler için dikkat çeken bir uyarı yaptı. Yağışların;

  • Doğu Akdeniz
  • Güneydoğu Anadolu'nun doğusu
  • Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri

başta olmak üzere yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji sarı ve turuncu alarm verdi (Fotoğraf: MGM)

SARI VE TURUNCU ALARM VERİLEN İLLER

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar kapsamında iki il için dikkat çeken alarm verildi:

  • Hakkari
  • Şırnak

Bu illerde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle risk seviyesinin yükseldiği belirtiliyor.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Uzmanlar, özellikle yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda kar erimesine bağlı risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Ege kıyılarında rüzgarın zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. (Fotoğraf: MGM)

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde düşerek mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

EGE KIYILARINDA KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden eseceği öngörülüyor. Özellikle Ege kıyılarında rüzgarın zaman zaman 40-60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli esmesi bekleniyor.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

19 Nisan Pazar günü Türkiye geneli saat 06:00-12:00 arası hava durumu raporu (Fotoğraf: MGM)

🌤️ BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

İl Sıcaklık Hava Durumu
Çanakkale 18°C Az bulutlu
Edirne 20°C Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul 17°C Parçalı ve çok bulutlu
Sakarya 17°C Parçalı, yer yer sağanak yağışlı

EGE

İl Sıcaklık Hava Durumu
Afyonkarahisar 14°C Parçalı ve çok bulutlu
Denizli 20°C Parçalı ve az bulutlu
İzmir 22°C Az bulutlu
Muğla 19°C Parçalı ve çok bulutlu

19 Nisan Pazar günü Türkiye geneli saat 12:00-18:00 arası hava durumu raporu (Fotoğraf: MGM)

AKDENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Antalya 22°C Sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Burdur 17°C Parçalı ve çok bulutlu
Hatay 20°C Yerel kuvvetli sağanak yağışlı
Adana 22°C Yerel kuvvetli sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Ankara 14°C Sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Eskişehir 13°C Sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Kayseri 10°C Aralıklı sağanak yağışlı
Konya 11°C Sağanak ve gök gürültülü yağışlı

19 Nisan Pazar günü Türkiye geneli saat 18:00-24:00 arası hava durumu raporu (Fotoğraf: MGM)

BATI KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Bolu 11°C Sabah ve öğle saatlerinde sağanak
Düzce 14°C Sabah ve öğle saatlerinde sağanak
Kastamonu 10°C Sabah ve öğle saatlerinde sağanak
Zonguldak 12°C Sabah ve öğle saatlerinde sağanak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Amasya 15°C Sabah saatlerinde sağanak
Rize 13°C Aralıklı sağanak yağışlı
Samsun 13°C Sabah saatlerinde sağanak
Trabzon 13°C Aralıklı sağanak yağışlı

20 Nisan Pazartesi günü Türkiye geneli saat 00:00-06:00 arası hava durumu raporu (Fotoğraf: MGM)

DOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Erzurum 13°C Sağanak, gece karla karışık yağmur
Kars 13°C Sağanak, gece karla karışık yağmur
Malatya 17°C Aralıklı sağanak yağışlı
Van 12°C Sağanak ve gök gürültülü yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Diyarbakır 17°C Yerel kuvvetli sağanak yağışlı
Gaziantep 18°C Aralıklı sağanak yağışlı
Siirt 16°C Yerel kuvvetli sağanak yağışlı
Şanlıurfa 19°C Aralıklı sağanak yağışlı

