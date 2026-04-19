Kütahya'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Kütahya'da kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kütahya - Afyonkarahisar kara yolunun 9. kilometresinde Musa Kafkas (22) idaresindeki 10 FT 502 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle çelik bariyer, otomobilin içine girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce ağır yaralı halde otomobilden çıkarılan sürücü Kafkas, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.