Karaman'da otomobil aydınlatma direğine çarptı!

Karaman'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 20.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerindeki üst geçitte meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. (20) idaresindeki 70 BC 227 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Burçin D. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Burçin D.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.