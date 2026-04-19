İstanbul’da kapalı yollar ne zaman açılacak? İşte saatler
İstanbul’da bugün (19 Nisan Pazar) düzenlenen Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle kent genelinde geniş çaplı trafik düzenlemesi uygulanıyor. Özellikle Tarihi Yarımada ve sahil hattında birçok ana arter sabah saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatıldı. Fatih ve Beyoğlu başta olmak üzere maraton güzergahı üzerindeki yolların büyük bölümünde ulaşım durdurulurken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.
19 Nisan Pazar sabahı İstanbul Yarı Maratonu heyecanıyla trafiğe kapanan Tarihi Yarımada ve sahil hattında geri sayım başladı. Binlerce sporcunun ter döktüğü organizasyon nedeniyle sabah 04.30'dan bu yana araç geçişine izin verilmeyen yollar, kademeli olarak trafiğe açılacak. Peki hangi bölge saat kaçta normale dönecek?
SAAT 02.00'DEN İTİBAREN KAPATILAN YOLLAR
Gece saatlerinden itibaren bazı kritik noktalar trafiğe kapatıldı. Buna göre:
- Sahil Kennedy Caddesi güney yol (Samatya – Yenikapı arası)
- Sahil Kennedy Caddesi kuzey yol (Namık Kemal Varyant)
Bu güzergahlar, organizasyon bitimine kadar araç geçişine kapalı kalacak.
SAAT 04.00'TEN SONRA KAPSAM GENİŞLEDİ
Sabah saat 04.00 itibarıyla kapatılan yolların kapsamı genişletildi. Bu saatten sonra aşağıdaki ana arterler ve bu yollara çıkan tüm bağlantılar trafiğe kapatıldı:
- Kadir Has Caddesi
- Ayvansaray Caddesi
- Mürselpaşa Caddesi
- Abdülezelpaşa Caddesi
- Ragıp Gümüşpala Caddesi
- Galata Köprüsü
- Reşadiye Caddesi
- Ankara Caddesi (Hamidiye – Reşadiye arası)
- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya Varyant – Sirkeci arası)
- Namık Kemal Caddesi
KRİTİK NOKTALARDA GEÇİŞLER DURDURULDU
Maraton güzergahına bağlantı sağlayan bazı önemli noktalar da trafiğe kapatıldı. Buna göre:
- Avrasya Tüneli acil çıkışları
- Avrasya Tüneli Aksaray ayrımları
- Gazi Mustafa Kemal Caddesi sahil istikameti
- Karaköy Meydanı Galata Köprüsü yönü
- Tersane Caddesi Galata Köprüsü yönü
21. İSTANBUL YARI MARATONU PROGRAMI
|Saat
|Etkinlik
|04:30
|Tüm parkurun araç trafiğine kapatılması
|08:00
|10K yarışının başlangıcı
|08:30
|10K şampiyonunun tahmini bitişi
|09:15
|Elit atletler ve 21K yarışının başlangıcı
|09:30
|10K yarışının sona ermesi
|10:15
|21K şampiyonunun tahmini bitişi
|11:00
|Ödül töreni
|11:05
|Balat'ın trafiğe açılması
|11:45
|Sirkeci'nin trafiğe açılması
|12:40
|21K yarışının sona ermesi
|12:50
|Master atletler ödül töreni
|13:30
|Yenikapı'nın trafiğe açılması