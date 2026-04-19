İstanbul’da kapalı yollar ne zaman açılacak? İşte saatler

İstanbul’da bugün (19 Nisan Pazar) düzenlenen Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle kent genelinde geniş çaplı trafik düzenlemesi uygulanıyor. Özellikle Tarihi Yarımada ve sahil hattında birçok ana arter sabah saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatıldı. Fatih ve Beyoğlu başta olmak üzere maraton güzergahı üzerindeki yolların büyük bölümünde ulaşım durdurulurken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

19 Nisan Pazar sabahı İstanbul Yarı Maratonu heyecanıyla trafiğe kapanan Tarihi Yarımada ve sahil hattında geri sayım başladı. Binlerce sporcunun ter döktüğü organizasyon nedeniyle sabah 04.30'dan bu yana araç geçişine izin verilmeyen yollar, kademeli olarak trafiğe açılacak. Peki hangi bölge saat kaçta normale dönecek?

SAAT 02.00'DEN İTİBAREN KAPATILAN YOLLAR

Gece saatlerinden itibaren bazı kritik noktalar trafiğe kapatıldı. Buna göre:

Sahil Kennedy Caddesi güney yol (Samatya – Yenikapı arası)

Sahil Kennedy Caddesi kuzey yol (Namık Kemal Varyant)

Bu güzergahlar, organizasyon bitimine kadar araç geçişine kapalı kalacak.

SAAT 04.00'TEN SONRA KAPSAM GENİŞLEDİ

Sabah saat 04.00 itibarıyla kapatılan yolların kapsamı genişletildi. Bu saatten sonra aşağıdaki ana arterler ve bu yollara çıkan tüm bağlantılar trafiğe kapatıldı:

Kadir Has Caddesi

Ayvansaray Caddesi

Mürselpaşa Caddesi

Abdülezelpaşa Caddesi

Ragıp Gümüşpala Caddesi

Galata Köprüsü

Reşadiye Caddesi

Ankara Caddesi (Hamidiye – Reşadiye arası)

Sahil Kennedy Caddesi (Samatya Varyant – Sirkeci arası)

Namık Kemal Caddesi

İstanbul Yarı Maratonu kapsamında parkur sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

KRİTİK NOKTALARDA GEÇİŞLER DURDURULDU

Maraton güzergahına bağlantı sağlayan bazı önemli noktalar da trafiğe kapatıldı. Buna göre:

Avrasya Tüneli acil çıkışları

Avrasya Tüneli Aksaray ayrımları

Gazi Mustafa Kemal Caddesi sahil istikameti

Karaköy Meydanı Galata Köprüsü yönü

Tersane Caddesi Galata Köprüsü yönü

21. İSTANBUL YARI MARATONU PROGRAMI