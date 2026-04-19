Ankara'da inşaat iskelesi yıkıldı: 3 işçi yaralandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 8 katlı bir binanın inşaatına kurulan iskelede çökme meydana geldi. İşçilerin çalıştığı sırada yaşanan kaza nedeniyle 3 işçi yaralandı. Olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kazazedeler ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde öğle saatleri 8 katlı bir binanın inşaatı için kurulan iskele çöktü. Bilinmeyen nedenle gerçekleşen kazanın işçilerin çalıştığı sırada meydana geldiği bildirildi.



3 İŞÇİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İskeleden düşen 3 işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bir işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



