Ankara'da inşaat iskelesi yıkıldı: 3 işçi yaralandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA | DHA
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 8 katlı bir binanın inşaatına kurulan iskelede çökme meydana geldi. İşçilerin çalıştığı sırada yaşanan kaza nedeniyle 3 işçi yaralandı. Olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kazazedeler ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
3 İŞÇİ YARALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İskeleden düşen 3 işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bir işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.