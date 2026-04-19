Adıyaman'da sağanak sonrası zemin katta mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Adıyaman'da dün gece etkili olan sağanak sonrası bir apartmanın zemin katındaki 3 dairede mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Kayalık Mahallesi 24101. Sokak'ta bulunan Çiçek Apartmanı'nın zemin katındaki 3 daireyi su bastı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, zemin kattaki dairelerin pencerelerini kırarak içeride mahsur kalan 15 kişiyi tahliye etti. Dairelerde biriken yağmur suyu ve balçık ise belediye ekiplerince temizlendi.