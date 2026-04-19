Adıyaman'da gıda zehirlenmesi! 6 öğrenci hastanelik oldu

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 6 arkadaş marketten aldıkları yiyecekleri yemelerinin ardından fenalaştı. Yaşları 17 ila 23 arasındaki genç kızlar hastaneye gitmelerinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 6 genç kız, marketten aldıkları ürünleri yemelerinin ardından fenalaştı. Edinilen bilgilere göre, aynı evde bulunan A.D., E.P., B.K., S.M., S.M. ve S.K., isimli 6 arkadaş Gerger İlçe Devlet Hastanesi'ne gitti.

Yaşları 17-23 arasında değişen genç kızlar, Gerger İlçe Devlet Hastanesi'ndeki ilk kontrollerinin ardından daha sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan genç kızların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.