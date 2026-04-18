Tuz Gölü’ne can suyu! Kuruma noktasından yeniden doğuş: Flamingoların dönüşü başlıyor
Ankara, Konya ve Aksaray il sınırlarının kesişim noktasında bulunan ve Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik açısından en kritik sulak alanlarından biri olan Tuz Gölü, son yıllarda yaşadığı şiddetli kuraklık pençesinden yağışlarla kurtuluyor. Son 30 yılda yüzde 80'e varan devasa bir küçülme yaşayan ve 2025 yılında kuruma noktasına gelen doğa harikası, etkili olan yağışlarla birlikte yeniden suya kavuşurken, bölgenin simgesi olan flamingolar ve göçmen kuşlar için de umut ışığı doğdu.
Tuz Gölü'nün son yıllardaki dramatik değişimine dikkat çeken uzmanlar, özellikle 2021 ve 2025 yıllarının dip seviyeler olarak kayda geçtiğini belirtiyor.
TARİHİ KURAKLIK YAĞIŞLARLA KIRILIYOR
Jeoloji Mühendisi Nurcan Özdemir, "Tuz Gölü son 30 yıl içerisinde %70-%80 oranında küçüldü. Zaten biz en çok yani o kuraklığı 2021 yılında çok dip seviyelerdeydik. Ve 2025 yılında da, geçen sene de zaten Tuz Gölü'nde çok kuraklık vardı. Tuz Gölü yağışla birlikte yeniden suya kavuştu" sözleriyle yaşanan felaketin ardından gelen sevindirici gelişmeyi aktardı.
Bölgede etkili olan son yağışların göle can suyu olduğunu vurgulayan Özdemir, "Seviyemiz yükseldi, su tutmaya başladı. Yağışların devam etmesi gerekiyor. Yani en az böyle Tuz Gölü 5-6 sene ya da atıyorum 7-8 sene bu şekilde yağış alacak ki Tuz Gölü yani eski halini korusun" ifadelerini kullandı.
FLAMİNGOLAR İÇİN DEVLET SEFERBER OLMUŞTU
Kuraklığın en şiddetli olduğu ve gölün yüzde 90 oranında küçüldüğü dönemde yaban hayatının korunması için verilen mücadele hafızalardaki yerini koruyor.
Geçmişteki zorlu süreci hatırlatan Nurcan Özdemir, "Geçen sene neredeyse her yerde kuraklık vardı ve su hiç yoktu. Ve hatta bu flamingoların beslenmesi için Bakanlığımız da dışarıdan Tuz Gölü'ne, flamingoların olduğu yere su getirmişti; o kadar düşünün yani" diyerek devletin hassasiyetini dile getirdi.
Göldeki su seviyesinin yükselmesiyle birlikte ekosistemin yeniden canlanacağını ifade eden Özdemir, "Burada flamingolar ve diğer canlılara da ev sahipliği yapıyor. Tuz Gölü doğudan batıya bir göç yolu üzerinde ve binlerce burada canlı türü var, popülasyon da artacak. Yani kuluçkalama yerleri Tuz Gölü" değerlendirmesinde bulundu.
GÖÇMEN KUŞLAR YENİDEN 'MİSAFİR' OLACAK
Yeterli su seviyesine ulaşılamaması nedeniyle geçtiğimiz dönemlerde göle inmeyen göçmen kuşlar için geri dönüş hazırlıkları başladı.
Bölgedeki son durumu yerinde takip eden muhabirimiz Ahmet Çelik, ise "Yeterli seviyede suyun olmaması sebebiyle göçmen kuşlar da göle inmiyordu. Ancak gölün suya kavuşmasıyla flamingo ve birçok kuş türünün yeniden Tuz Gölü'ne misafir olması bekleniyor" sözleriyle doğaseverlere müjdeli haberi verdi.
2025 yılında adeta yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Tuz Gölü'nün, bu yıl yağan yağışlarla birlikte yeniden seviyesini yükseltmeye başlaması bölgedeki ekolojik denge için hayati önem taşıyor.