Tuz Gölü’ne can suyu! Kuruma noktasından yeniden doğuş: Flamingoların dönüşü başlıyor

Tuz Gölü'nün son yıllardaki dramatik değişimine dikkat çeken uzmanlar, özellikle 2021 ve 2025 yıllarının dip seviyeler olarak kayda geçtiğini belirtiyor.

TARİHİ KURAKLIK YAĞIŞLARLA KIRILIYOR

Jeoloji Mühendisi Nurcan Özdemir, "Tuz Gölü son 30 yıl içerisinde %70-%80 oranında küçüldü. Zaten biz en çok yani o kuraklığı 2021 yılında çok dip seviyelerdeydik. Ve 2025 yılında da, geçen sene de zaten Tuz Gölü'nde çok kuraklık vardı. Tuz Gölü yağışla birlikte yeniden suya kavuştu" sözleriyle yaşanan felaketin ardından gelen sevindirici gelişmeyi aktardı.

Bölgede etkili olan son yağışların göle can suyu olduğunu vurgulayan Özdemir, "Seviyemiz yükseldi, su tutmaya başladı. Yağışların devam etmesi gerekiyor. Yani en az böyle Tuz Gölü 5-6 sene ya da atıyorum 7-8 sene bu şekilde yağış alacak ki Tuz Gölü yani eski halini korusun" ifadelerini kullandı.