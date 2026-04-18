Şişli'de metruk binada sır ölüm! 40 yaşındaki adam kanlar içinde bulundu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Şişli'de metruk binada sır ölüm! 40 yaşındaki adam kanlar içinde bulundu

İstanbul Şişli’de sessizliği bozan korkunç bir olay meydana geldi. Gülbahar Mahallesi’nde metruk bir binanın giriş katında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, 40 yaşındaki Ali Karadağ’ın başından aldığı darbelerle hayatını kaybettiğini belirledi. Adli tabip tarafından 'şüpheli' olarak kayıtlara geçen ölümle ilgili İstanbul polisi geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, maktulün kabarık suç dosyası dikkat çekti.

Olay, saat 16.45 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Edinilen bilgiye göre, metruk binanın giriş katındaki odada hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bu kişiyi yüzüstü yatar vaziyette olduğunu ve baş kısmında kan izleri bulunduğunu tespit etti.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Karadağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından adli tabip tarafından ölüm 'şüpheli' olarak değerlendirildi.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

OLAY YERİ İNCELEME ÇALIŞMA YAPTI

Olayın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri detaylı inceleme yaptı.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan, Ali Karadağ'ın 5 uyuşturucu madde ticareti, 9 uyuşturucu madde kullanma, 1 adet hırsızlık suçlarından olmak üzere toplam 15 suç kaydının olduğu öğrenildi.

