Şişli'de metruk binada sır ölüm! 40 yaşındaki adam kanlar içinde bulundu

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 22:18 Son Güncelleme: 18 Nisan 2026 22:47 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

İstanbul Şişli’de sessizliği bozan korkunç bir olay meydana geldi. Gülbahar Mahallesi’nde metruk bir binanın giriş katında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, 40 yaşındaki Ali Karadağ’ın başından aldığı darbelerle hayatını kaybettiğini belirledi. Adli tabip tarafından 'şüpheli' olarak kayıtlara geçen ölümle ilgili İstanbul polisi geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, maktulün kabarık suç dosyası dikkat çekti.