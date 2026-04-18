Seyir halindeki otomobil alev aldı

Bursa'da seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.

Bursa'da Karacabey-Bandırma istikameti üzerinde seyir halinde olan bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki sürücülerde paniğe yol açtı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.



Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.