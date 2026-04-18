Kırklareli'nde meyve ağaçlarının çiçek açmasıyla bahçeler beyaza büründü

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde havaların ısınmasıyla meyve ağaçları çiçeklendi.

Yıldız Dağları'nın eteklerindeki ilçenin Kuştepe köyünde çiçek açan armut, şeftali ve elma üretiminin yapıldığı bahçelerdeki ağaçlarda açan çiçekler, görsel şölen oluşturdu.



Kanola tarlalarının sarısı ile bütünleşen meyve ağaçlarının çiçekleri, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.



Kuştepe köyünde yaşayan Gülşen Gürses, AA muhabirine, fotoğraf çekmek için çiçek açan armut bahçesine geldiklerini söyledi.



Havaların ısınması ve nisan yağmurlarıyla doğanın uyandığını belirten Gürses, özellikle armut ve elma bahçelerinin beyaza büründüğünü söyledi.



Tarım alanlarında renk cümbüşü oluştuğunu anlatan Gürses, "Bahar nihayet geldi. Trakya'mız çok güzel. Buraya gelince doğa, sanat eseri gibi karşımızda. Biz de bunları fotoğraflayıp ölümsüzleştiriyoruz." diye konuştu.