Kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 2 şahıs yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş 11'er yıl hapis cezalarıyla aranan 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, Oğuzeli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 11 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B. isimli şahıs ile Yavuzeli ilçesinde yağma suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ö. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.