Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Feyza’dan acı haber

Isparta’da sabah saatlerinden bu yana aranan lise öğrencisi Feyza Keskin, akşam saatlerinde boş bir binanın önünde ölü bulundu. Genç kızın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Isparta'da sabah saatlerinde kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisi Feyza Keskin'den akşam saatlerinde acı haber geldi. En son Gölcük Yolu üzerindeki Asri Mezarlık civarında elektrikli bisikletiyle görülen genç kızdan bir daha haber alınamazken, ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu Keskin, Deregümü mevkii Muzaffer Türkeş Mahallesi'nde boş bir binanın önünde hareketsiz halde bulundu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Feyza Keskin'in hayatını kaybettiği belirlenirken, cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan taziye mesajında, genç öğrencinin vefatının derin üzüntüye neden olduğu belirtilerek ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı dilendi.