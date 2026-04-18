Kars’ta 17 yıl hapis cezalı firari suç makinesi yakalandı: Çıktığı yer şoke etti

Edinilen bilgilere göre, Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan G.G. (47) isimli şahsın izine ulaşıldı.

17 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VARDI



G.G.'nin "bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "parada sahtecilik", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma ve kullanma", "kamu malına zarar verme", "basit yaralama", "ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma" ile "kendi kullanımı için kenevir ekimi" suçlarından arandığı ve hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.