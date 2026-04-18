Hemşire Naile İlayda Ateş'in ölmeden önce son mesajı ortaya çıktı

Hemşire Ateş'in erkek arkadaşı diyetisyen doktor A.A. 'şüpheli' sıfatıyla gözaltına alındı. Olay sırasında evde olduğu belirlenen doktor ifadesinde, "İlayda ile özel bir hastanede bir dönem beraber çalıştık. Daha sonra ben oradan ayrıldım. Ama İlayda aynı hastanede çalışmaya devam ediyor. Yaklaşık 2.5 aydır sevgiliyiz. Akşam geç saatlere kadar dışarda alkol alıp eğlendik... Mekanda İlayda anormal hareketlerde bulununca kalkmak zorunda kaldık. Eve gidince alkol etkisiyle biraz sözlü tartışma yaşadık. Ben banyoya girdim. Çıktığımda salon penceresinin açık olduğunu gördüm. Aşağı baktığımda İlayda yerde yatıyordu. Bunu görür görmez ambulans ve polisi aradım" dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli doktor A. A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANNESİNE MESAJ ATMIŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ederken, Naile İlayda Ateş'in ölümünden 20 dakika önce annesine attığı mesaj ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı o mesajda hemşire ateş annesine, "Annem sana kurban olurum. Bu hayatta hiçbir şey gönlümce olmadı. Ne yapsam da mutlu olamadım. Gözyaşlarımı gizlemek için kahkahalar attım hep. Sadece seni ve Kuzey'i sevdim bu hayatta. Sizi her şeyden çok seviyorum. Kuzey sana emanet, ona iyi bak olur mu. Hakkını helal et. Beni hep güzel hatırlayın. Oğlumu kimseye verme sakın. Onun annesi sensin, onu yalnız bırakma senden tek isteğim bu sizi çok seviyorum." yazdığı öğrenildi.

PARMAK İZLERİ İNCELENECEK

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosunca titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında parmak izlerinin analiz edilmesi için Ateş'in cep telefonu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.