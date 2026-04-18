Diyarbakır'da yıldırım iki can aldı! Okul bahçesinde feci olay

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 14:32

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde sağanaktan korunmak için ağaç altına sığınan üç kuzene yıldırım çarptı. Talihsiz olayda 15 yaşındaki iki çocuk yaşamını yitirirken, birinin durumu ciddiyetini koruyor.