Çöpe gidiyordu, ayakkabı oldu: Muz lifinin şaşırtan dönüşümü
Mersin’de yaşayan girişimci Beste Cercis, muz ağaçlarının atık gövdelerinden elde edilen lifleri kullanarak çevre dostu ayakkabılar tasarlıyor. Geleneksel yöntemleri modern tasarımla birleştiren Cercis’in ürünleri New York’taki Türkevi’nde sergilendi, Körfez ülkelerinden de talep almaya başladı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan girişimci Beste Cercis, muz ağaçlarının çoğu zaman atık olarak görülen gövdelerini değerlendirerek dikkat çekici bir üretim modeline imza attı. Muz liflerinden çevre dostu ayakkabılar tasarlayan Cercis, hem sürdürülebilir üretimi destekliyor hem de kadın emeğini üretim sürecinin merkezine taşıyor.
MUZ AĞAÇLARININ ATIK GÖVDESİ İŞ FİKRİNE DÖNÜŞTÜ
Beste Cercis, ailesiyle birlikte Bozyazı'ya taşındıktan sonra bölgede yıllardır yapılan ancak zamanla unutulmaya yüz tutan bir yöntemi fark etti. Yöre kadınları, muz ağaçlarının atık kısımlarını taşlara vurarak lif elde ediyordu. Ancak bu geleneksel yöntem zamanla terk edilmişti.
Cercis, bu bilgiden yola çıkarak muz liflerini yeniden değerlendirmeyi düşündü. KOSGEB'in girişimcilik eğitimlerine katıldı ve bu fikri geliştirmek için çalışmalara başladı. Yaptığı araştırma ve geliştirme çalışmalarının ardından muz liflerini kullanılabilir ürünlere dönüştürme sürecini hayata geçirdi.
BOZYAZI'DA KADINLAR ÜRETİYOR, ANKARA'DA AYAKKABIYA DÖNÜŞÜYOR
Cercis'in kurduğu üretim modeli birkaç aşamadan oluşuyor. Bozyazı'daki atölyede muz ağaçlarının gövdelerinden elde edilen lifler, kadınların el emeğiyle hazırlanıyor. Ardından bu lifler Ankara'daki ustalara gönderilerek ayakkabı tasarımlarına dönüştürülüyor.
Üretim süreci şu şekilde ilerliyor:
- Muz ağacının atık gövdesi toplanıyor.
- Gövdeden lif elde ediliyor.
- Lifler kadınlar tarafından eğiriliyor ve dokunuyor.
- Hazırlanan lifler ayakkabı üretiminde kullanılıyor.
Bu yöntem hem geleneksel el işçiliğini yaşatıyor hem de çevreye zarar vermeden üretim yapılmasını sağlıyor.