Çöpe gidiyordu, ayakkabı oldu: Muz lifinin şaşırtan dönüşümü

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan girişimci Beste Cercis, muz ağaçlarının çoğu zaman atık olarak görülen gövdelerini değerlendirerek dikkat çekici bir üretim modeline imza attı. Muz liflerinden çevre dostu ayakkabılar tasarlayan Cercis, hem sürdürülebilir üretimi destekliyor hem de kadın emeğini üretim sürecinin merkezine taşıyor.

MUZ AĞAÇLARININ ATIK GÖVDESİ İŞ FİKRİNE DÖNÜŞTÜ

Beste Cercis, ailesiyle birlikte Bozyazı'ya taşındıktan sonra bölgede yıllardır yapılan ancak zamanla unutulmaya yüz tutan bir yöntemi fark etti. Yöre kadınları, muz ağaçlarının atık kısımlarını taşlara vurarak lif elde ediyordu. Ancak bu geleneksel yöntem zamanla terk edilmişti.

Cercis, bu bilgiden yola çıkarak muz liflerini yeniden değerlendirmeyi düşündü. KOSGEB'in girişimcilik eğitimlerine katıldı ve bu fikri geliştirmek için çalışmalara başladı. Yaptığı araştırma ve geliştirme çalışmalarının ardından muz liflerini kullanılabilir ürünlere dönüştürme sürecini hayata geçirdi.