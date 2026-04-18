Batman Çayı’nda facia: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Batman’da çaya giren iki çocuk akıntıya kapıldı. 9 yaşındaki Eyüp Yağar yaşamını yitirirken, arkadaşı hastaneye kaldırıldı.

Batman'da akşam saatlerinde yaşanan olayda, Balpınar beldesi yakınlarındaki kum ocakları bölgesinde serinlemek için Batman Çayı'na giren Eyüp Yağar (9) ile Muhammet Atalay (10), suyun güçlü akıntısına kapılarak sürüklendi; çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce sudan çıkarılan çocuklardan Eyüp Yağar'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı kurtarılan Muhammet Atalay ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.