Bafra’da kanlı kavga! Bıçaklar ve şişler konuştu: 3 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti. Bıçak ve şişlerin kullanıldığı olayda 2 kişi yaralanırken 1 kişi darp edildi. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi sürerken, kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Gazipaşa Mahallesi Türkocağı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Fotoğraf (İHA) Kavga sırasında U.C. (27) ve F.A. (26), sırtlarına aldıkları bıçak ve şiş darbeleriyle yaralanırken, Y.Ö. ise darp edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan F.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.