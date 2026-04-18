2 ilde 'tefeci' operasyonu: 25 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Karaman ve Tokat'ta tefecilere yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 56 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 25'i tutuklandı, 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

YÜKSEK FAİZLE BORÇLANDIRIP BASKI YAPTILAR



Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; Karaman ve Tokat İl Jandarma komutanlıkları tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, vatandaşları yüksek faizle borçlandırıp baskı altına aldıkları, teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayanlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi.