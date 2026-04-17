THY, Halep seferlerini yeniden başlatıyor

Türk Hava Yolları, 28 Şubat'ta başlayan ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla birlikte Ortadoğu'daki bazı ülkelerin hava sahasını kapatmasından sonra Suriye'nin Halep kentine uçuşlarını 22 Nisan'da yeniden başlatılacağını duyurdu.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından hava sahaları sivil uçuşlara kapatılan, aralarında Suriye'nin de bulunduğu Orta Doğu'daki bazı ülkeler, hava sahalarını yeniden açtı.



İlk uçuş 22 Nisan'da



Bunun üzerine THY, Suriye'nin Halep şehrine 22 Nisan'da yeniden uçuş başlatma kararı aldı. İlk uçuş, 22 Nisan'da İstanbul Havalimanı'ndan saat 07.40'ta yapılacak.