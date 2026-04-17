Tatvan'da sosyal medya paylaşımlarına soruşturma: 3 gözaltı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sosyal medya ve çeşitli dijital mecralarda toplumda panik ve endişe oluşturabilecek nitelikte şiddeti teşvik eden ve yanıltıcı içerik paylaşımında bulunduğu değerlendirilen 3 şahıs yakalandı.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısı olayı sonrasında kamu düzeninin korunması ve vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi amacıyla dijital platformlar üzerinde yürütülen sanal devriye faaliyetleri titizlikle sürdürülmektedir. Yapılan incelemeler neticesinde; olayla ilgili olarak sosyal medya ve çeşitli dijital mecralarda toplumda panik ve endişe oluşturabilecek nitelikte, şiddeti teşvik eden ve yanıltıcı içerik paylaşımında bulunduğu değerlendirilen 3 şahıs yakalanmıştır. Bahse konu şahıslarla ilgili adli işlemler yetkili birimlerce hassasiyetle yürütülmektedir" denildi.