Provokatif Telegram grubuna operasyon: Kurucu tutuklandı
Okullardaki silahlı saldırılarla ilgili provokatif içeriklerin paylaşıldığı sosyal medya grubunun kurucusu yakalandı. 17 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kamuoyunda infiale yol açan paylaşımların yer aldığı "@tetikciler_34" isimli Telegram grubunun kurucusunun A.H.Ş. (17) olduğu belirlendi.
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, adli mercilere sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.