Madende acı ölüm: Emekliliğine 1 ay kalan işçi elektrik akımına kapıldı

Madende acı ölüm: Emekliliğine 1 ay kalan işçi elektrik akımına kapıldı

Zonguldak’ta özel bir maden ocağında çalışan 42 yaşındaki işçi Suat Kulakçı, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kulakçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, bölgede büyük üzüntüye neden oldu. Talihsiz işçinin emekliliğine sadece 1 ay kaldığı öğrenildi.