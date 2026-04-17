Madende acı ölüm: Emekliliğine 1 ay kalan işçi elektrik akımına kapıldı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Zonguldak’ta özel bir maden ocağında çalışan 42 yaşındaki işçi Suat Kulakçı, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kulakçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, bölgede büyük üzüntüye neden oldu. Talihsiz işçinin emekliliğine sadece 1 ay kaldığı öğrenildi.
Zonguldak'ın Asma Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında, 42 yaşındaki maden işçisi Suat Kulakçı elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Olayın ardından bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kulakçı'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Yaşanan acı olay, mesai arkadaşları ve yakınlarını yasa boğdu. Kulakçı'nın emeklilik hazırlığında olduğu ve yaklaşık 1 ay sonra emekli olacağı bilgisi ise acıyı daha da artırdı.