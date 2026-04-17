Kayseri'de baba-oğul dehşeti: İnşaat işçilerine kurşun yağdırdılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde baba-oğul, bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada inşaat işçilerine kurşun sıktı. Baba-oğul olay yerinden kaçarken 2 işçinin yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Sahabiye Mahallesi Mete Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre M.Ş. ve oğlu M.R.Ş. henüz bilinmeyen nedenle tartıştıkları inşaat işçisi R.T. ve Ü.D.'ye silahla ateş açtı.

2 İŞÇİ YARALANDI

2 işçi yaralanırken baba-oğul olay yerinden araçlarıyla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BABA-OĞUL YAKALANDI

Çalışma başlatan polis ekipleri araçla kaçan baba ve oğlunu Otak Sokak üzerinde suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

