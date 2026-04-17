Beyoğlu'nda yankesicilik yöntemiyle telefon çalan şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda yolda yürüyen A.K.'nin telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı belirlenen Y.E.A., Güven Timlerinin çalışmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Olay, 16 Mart Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K. isimli kişi yolda yürüdüğü sırada, yanına yaklaşan 1 şüpheli tarafından yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalındı.

GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, olayla ilgili yaptıkları çalışmada şüphelinin eşkal bilgilerinden Y.E.A. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan Y.E.A., sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.