Araştırma görevlisine kurşun yağdırdılar! 2 şüpheli tutuklandı

Balıkesir’de yemek yerken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden araştırma görevlisi Semih Kaçmaz’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli gelişme yaşandı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli, geniş çaplı kamera incelemesi sonucu yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde motosikletli ve maskeli 2 saldırganın iş yerine açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Balıkesir Üniversitesi araştırma görevlisi Semih Kaçmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının aydınlatılması için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, 60'tan fazla iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin izini sürdü ve zanlıların Bandırma ilçesine kaçtığını tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla T.K. ve A.S. isimli şüpheliler, suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.