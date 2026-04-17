AFAD duyurdu: Erzincan'da deprem meydana geldi

Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 15:50 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde 17 Nisan 2026 Cuma günü saat 15.40’ta 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.