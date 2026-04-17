AFAD duyurdu: Erzincan'da deprem meydana geldi
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde 17 Nisan 2026 Cuma günü saat 15.40’ta 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre depremin merkez üssü Erzincan'ın Üzümlü ilçesi olarak belirlendi. Depremin büyüklüğü 4.1 (Mw) olarak ölçülürken, yerin yaklaşık 10.94 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Güncelleniyor...