Kayseri’de kerpiç ev çöktü: Facianın eşiğinden dönüldü

Olay, saat 23.00 sıralarında Yeşilhisar ilçesine bağlı Köşk Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tek katlı müstakil kerpiç evde çökme yaşanırken, gürültü sesini duyan mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edilirken, evin elektrik ve doğal gaz bağlantısı güvenlik amacıyla kesildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu ve enkazın sabah saatlerinde kaldırılacağı bildirildi. Olay sırasında evin boş olduğu öğrenilirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı; yalnızca maddi hasar meydana geldi.