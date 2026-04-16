Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu ise silahla vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Akçay Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cesede rastlayan bir çoban, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, parmak izi incelemesi sonucu cesedin 33 yaşındaki Osman Zont'a ait olduğunu belirledi. Silahla vurulmuş bulunan Zont'un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNESİNİN CESEDİ TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU



Olayla ilgili araştırma başlatan ekipler, ölü bulunan Osman Zont'un annesi Zekiye Zont'un (54) da kayıp olduğunu tespit etti. Bunun üzerine arama çalışması başlatan ekipler, İskenderun yamaç paraşütü alanında Zekiye Zont'un cesedini toprağa gömülü buldu. Bulunduğu yerden çıkarılan kadının cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.