Beşiktaş'taki hain saldırının faili tutuklandı

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 20:58 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu bina önünde çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilen şüphelilerden Onur Çelik hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken olayda toplam tutuklu sayısı ise 14 oldu.