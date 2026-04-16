Beşiktaş'taki hain saldırının faili tutuklandı
Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu bina önünde çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilen şüphelilerden Onur Çelik hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya ilişkin toplam tutuklu sayısı ise 14'e yükseldi.
İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da meydana gelen olayda, uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan, güvenlik tedbiri alan polis ekiplerine saldırdı. Polislerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada saldırganlardan 1'i öldürüldü, 2'si yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Olayda 2 polis de hafif yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
O HAİN TUTUKLANDI
Hastanede tedavisi tamamlanan şüpheli Onur Çelik., taburcu edilmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin toplam tutuklu sayısı ise 14'e yükseldi.