NASA bile bilmiyordu: Kayıp Ay kamerası Neil Armstrong’un dolabında bulundu

1969'da gerçekleşen Apollo 11 görevi, insanlığın Ay'a attığı ilk adım olarak tarihe geçti. Ancak bu tarihi görevle ilgili bazı ayrıntılar yıllar sonra ortaya çıktı. Neil Armstrong'un evinde bulunan küçük bir çanta ve içindeki ekipmanlar, Ay görevinde nelerin geride bırakılacağına dair alınan kararların bazen değişebildiğini gösterdi.

Apollo 11 görevinden kalan bir çanta, yıllar sonra Neil Armstrong’un evinde tesadüfen ortaya çıktı.

APOLLO 11: İNSANLIĞIN AY'DAKİ İLK ADIMI

Temmuz 1969'da gerçekleştirilen Apollo 11 görevi, bilim ve keşif tarihinin dönüm noktalarından biri oldu. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Ay yüzeyinde 21 saatten fazla zaman geçirdi. Bu süre boyunca çeşitli deneyler yaptı, fotoğraflar çekti ve Dünya'ya getirilmek üzere Ay'dan kaya ve toprak örnekleri topladı.

Görev, çoğunlukla Ay'a iniş anıyla hatırlansa da astronotların görev sırasında verdiği birçok küçük karar, yıllar sonra bile yeni ayrıntılar ortaya çıkarabiliyor.

NASA NEDEN AY'DA EŞYALAR BIRAKTI?

Apollo görevlerinde en büyük sınırlamalardan biri ağırlıktı. Astronotların Ay'dan topladığı örnekleri güvenli şekilde Dünya'ya getirebilmesi için bazı ekipmanların Ay yüzeyinde bırakılması gerekiyordu.

Bunun için NASA astronotlara şu talimatı verdi: