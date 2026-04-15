NASA bile bilmiyordu: Kayıp Ay kamerası Neil Armstrong’un dolabında bulundu
Apollo 11 görevi sırasında Ay’da bırakılması planlanan küçük bir çanta ve içindeki 16 mm’lik veri toplama kamerası, yıllar sonra Neil Armstrong’un dolabında ortaya çıktı. Eşi Carol Armstrong’un tesadüfen bulduğu bu çanta, görev sırasında geri getirilen ve uzun süre bilinmeyen ekipmanları gün yüzüne çıkardı.
1969'da gerçekleşen Apollo 11 görevi, insanlığın Ay'a attığı ilk adım olarak tarihe geçti. Ancak bu tarihi görevle ilgili bazı ayrıntılar yıllar sonra ortaya çıktı. Neil Armstrong'un evinde bulunan küçük bir çanta ve içindeki ekipmanlar, Ay görevinde nelerin geride bırakılacağına dair alınan kararların bazen değişebildiğini gösterdi.
APOLLO 11: İNSANLIĞIN AY'DAKİ İLK ADIMI
Temmuz 1969'da gerçekleştirilen Apollo 11 görevi, bilim ve keşif tarihinin dönüm noktalarından biri oldu. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Ay yüzeyinde 21 saatten fazla zaman geçirdi. Bu süre boyunca çeşitli deneyler yaptı, fotoğraflar çekti ve Dünya'ya getirilmek üzere Ay'dan kaya ve toprak örnekleri topladı.
Görev, çoğunlukla Ay'a iniş anıyla hatırlansa da astronotların görev sırasında verdiği birçok küçük karar, yıllar sonra bile yeni ayrıntılar ortaya çıkarabiliyor.
NASA NEDEN AY'DA EŞYALAR BIRAKTI?
Apollo görevlerinde en büyük sınırlamalardan biri ağırlıktı. Astronotların Ay'dan topladığı örnekleri güvenli şekilde Dünya'ya getirebilmesi için bazı ekipmanların Ay yüzeyinde bırakılması gerekiyordu.
Bunun için NASA astronotlara şu talimatı verdi:
- Gereksiz ekipmanları Ay'da bırakın.
- Toplanan Ay örneklerine öncelik verin.
- Modülün kalkış ağırlığını azaltın.
"MCDİVİTT ÇANTASI" NEDİR?
Ay'da bırakılması planlanan eşyalardan biri küçük bir saklama çantasıydı. Astronotlar arasında bu çanta "McDivitt Çantası" olarak anılıyordu. Adını ise Apollo 9 komutanı James McDivitt'ten aldı. McDivitt, uzayda dağınık ekipmanları geçici olarak saklamak için küçük ve pratik bir çantaya ihtiyaç olduğunu önermişti.
Astronotlar çantaya şu özellikleri nedeniyle "çanta" lakabını taktı:
- Kompakt tasarım
- Kolay kapanan kapak sistemi
- Küçük ekipmanları bir arada tutabilmesi
Bu nedenle bazı araçlar, ekipmanlar ve küçük parçalar Ay yüzeyinde bırakılacaktı.
40 YIL SONRA GELEN TESADÜF
2012 yılında beklenmedik bir keşif yapıldı. Neil Armstrong'un eşi Carol Armstrong, evdeki bir dolabı düzenlerken küçük bir çanta buldu. Çantanın içinde uzay görevine ait olduğu açıkça görülen parçalar vardı.
Durumun önemini fark eden Carol Armstrong, daha önce Armstrong'un bazı eşyalarını bağışlamayı görüştüğü Smithsonian Ulusal Hava ve Uzay Müzesi ile iletişime geçti. Müze küratörlerinden Allan Needell için bu keşif son derece şaşırtıcıydı. Çünkü uzay tarihine ait nadir bir parça yıllarca kimsenin dikkatini çekmeden saklanmıştı.