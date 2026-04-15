Hava kalitesi düşüyor, Kuzey Afrika tozu geliyor! Adil Tek uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hafta ortasına kadar bahar havası etkili olacak. Ancak bu tablo uzun sürmeyecek. Cuma gününden itibaren batıdan giriş yapacak yeni yağışlı sistemle birlikte hava koşulları yeniden değişecek.
A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Türkiye genelindeki hava durumuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sıcaklıklarda kısa süreli artış yaşandığını belirten Tek, kalıcı bahar havası için ise ayın 20'sinden sonrasına işaret etti.
"SICAKLIK ARTIYOR AMA KALICI DEĞİL"
Hava sıcaklıklarında dalgalı bir seyir olduğunu ifade eden Tek, mevcut artışın geçici olduğuna dikkat çekti.
"Aslında bir dalgalanma var. Bugün biraz ısınıyoruz ve geçmişteki sıcaklıkların birkaç derece üzerine çıktığını görüyoruz. Ama ardından tekrar düşüşler geliyor. Bu düşüşler kar soğuğu seviyesinde değil, ancak kalıcı bir ısınma da henüz yok" dedi.
Bahar havasının henüz tam anlamıyla hissedilmediğini belirten Tek, "O beklediğimiz, 'iliğimizi ısıtan' hava henüz gelmedi. Bunun için ayın 20'sinden sonrasını beklemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA SICAKLIK 20 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKIYOR
İstanbul'da gün içinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirten Tek, özellikle bazı bölgelerde 20 derecenin aşılabileceğini söyledi.
|Bölge / İlçe
|Beklenen Sıcaklık
|Hava Durumu
|Not
|Genel İstanbul
|19°C
|Parçalı bulutlu
|Günün ortalama değeri
|Rüzgâra kapalı kesimler
|20–21°C
|Parçalı bulutlu
|Daha sıcak hissedilecek
|Kadıköy
|22–23°C
|Parçalı bulutlu
|En yüksek değerler
|Bakırköy
|22–23°C
|Parçalı bulutlu
|Yerel sıcaklık artışı
Ancak kuzeyli rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklığın zaman zaman düşebileceğini de ekledi.
KUZEY AFRİKA TOZU ETKİLİ OLACAK
Türkiye'nin batı ve iç kesimlerinde toz taşınımının yeniden etkili olduğunu belirten Tek, özellikle sağlık açısından uyarıda bulundu:
"Kuzey Afrika'dan gelen tozlar şu anda iç kesimlerde daha yoğun. Yağış olmadığı için bu durum solunum açısından olumsuz etkiler yaratabilir"
Ege Bölgesi'nde görülen hafif yağışların ise yer yer çamur şeklinde düşebileceğini ifade etti.
CUMA GÜNÜ YENİ SİSTEM GELİYOR
Hava durumunda asıl değişimin hafta sonuna doğru yaşanacağını belirten Tek, Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni sistemin etkili olacağını söyledi.
"Cuma gününden itibaren Orta Akdeniz'den gelen yağışlı sistem etkili olacak. Hafta sonuyla birlikte özellikle güney, iç ve doğu bölgelerde yağışlar artacak" ifadelerini kullandı.
Bu sistemin sıcaklıkları düşüreceğini ancak sert bir soğuk hava getirmeyeceğini vurguladı.