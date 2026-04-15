CANLI YAYIN

Hava kalitesi düşüyor, Kuzey Afrika tozu geliyor! Adil Tek uyardı

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hafta ortasına kadar bahar havası etkili olacak. Ancak bu tablo uzun sürmeyecek. Cuma gününden itibaren batıdan giriş yapacak yeni yağışlı sistemle birlikte hava koşulları yeniden değişecek.

A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Türkiye genelindeki hava durumuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sıcaklıklarda kısa süreli artış yaşandığını belirten Tek, kalıcı bahar havası için ise ayın 20'sinden sonrasına işaret etti.

İL İL 15 NİSAN HAVA DURUMU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

"SICAKLIK ARTIYOR AMA KALICI DEĞİL"

Hava sıcaklıklarında dalgalı bir seyir olduğunu ifade eden Tek, mevcut artışın geçici olduğuna dikkat çekti.

"Aslında bir dalgalanma var. Bugün biraz ısınıyoruz ve geçmişteki sıcaklıkların birkaç derece üzerine çıktığını görüyoruz. Ama ardından tekrar düşüşler geliyor. Bu düşüşler kar soğuğu seviyesinde değil, ancak kalıcı bir ısınma da henüz yok" dedi.

Bahar havasının henüz tam anlamıyla hissedilmediğini belirten Tek, "O beklediğimiz, 'iliğimizi ısıtan' hava henüz gelmedi. Bunun için ayın 20'sinden sonrasını beklemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kuzey Afrika'dan gelen toz taşınımı yurdun batı ve iç kesimlerini etkiliyor. (Fotoğraf: A Haber)

İSTANBUL'DA SICAKLIK 20 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKIYOR

İstanbul'da gün içinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirten Tek, özellikle bazı bölgelerde 20 derecenin aşılabileceğini söyledi.

Bölge / İlçeBeklenen SıcaklıkHava DurumuNot
Genel İstanbul19°CParçalı bulutluGünün ortalama değeri
Rüzgâra kapalı kesimler20–21°CParçalı bulutluDaha sıcak hissedilecek
Kadıköy22–23°CParçalı bulutluEn yüksek değerler
Bakırköy22–23°CParçalı bulutluYerel sıcaklık artışı

Ancak kuzeyli rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklığın zaman zaman düşebileceğini de ekledi.

KUZEY AFRİKA TOZU ETKİLİ OLACAK

Türkiye'nin batı ve iç kesimlerinde toz taşınımının yeniden etkili olduğunu belirten Tek, özellikle sağlık açısından uyarıda bulundu:

"Kuzey Afrika'dan gelen tozlar şu anda iç kesimlerde daha yoğun. Yağış olmadığı için bu durum solunum açısından olumsuz etkiler yaratabilir"

Ege Bölgesi'nde görülen hafif yağışların ise yer yer çamur şeklinde düşebileceğini ifade etti.

ʺHavadaki partikül yoğunluğunun artmasıyla birlikte uzmanlar, solunum yolu rahatsızlığı olanları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.ʺ (Fotoğraf: A Haber)

CUMA GÜNÜ YENİ SİSTEM GELİYOR

Hava durumunda asıl değişimin hafta sonuna doğru yaşanacağını belirten Tek, Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni sistemin etkili olacağını söyledi.

"Cuma gününden itibaren Orta Akdeniz'den gelen yağışlı sistem etkili olacak. Hafta sonuyla birlikte özellikle güney, iç ve doğu bölgelerde yağışlar artacak" ifadelerini kullandı.

Bu sistemin sıcaklıkları düşüreceğini ancak sert bir soğuk hava getirmeyeceğini vurguladı.

DOĞU ANADOLU'DA YÜKSEK KESİMLERE KAR

Tek, yağışlı sistemle birlikte Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışının görülebileceğini belirtti:

"Cuma gününden sonra Doğu Anadolu'da, özellikle yüksek kesimlerde ve kayak merkezlerinde kar yağışı ihtimali var"

İstanbul'da poyrazın etkisiyle hissedilen sıcaklık düşebilecek. (Fotoğraf: A Haber)

İSTANBUL'DA YAĞMUR PAZAR GÜNÜ

İstanbul için detaylı tahminleri de paylaşan Tek, hafta sonuna dikkat çekti:

İstanbul İçin Gün Gün Hava Durumu

GünHava DurumuSıcaklıkNot
ÇarşambaParçalı bulutlu19–23°CYağış yok, poyraz etkili
CumaSerin, bulutlu14°CSıcaklık düşüyor
CumartesiParçalı bulutlu16–18°CIlık hava devam
PazarYağmurlu16–18°CYağış bekleniyor

ANKARA'DA YAĞIŞ GEÇİŞLERİ BAŞLIYOR

Başkentte ise kısa süreli yağışların görüleceğini belirten Tek, kalıcı sıcaklık artışı için tarih verdi:

"Ankara'da bugün hafif yağmur var. Önümüzdeki günlerde de aralıklı yağışlar görülecek. Kalıcı ısınma ise ayın 20'sinden sonra başlayacak"

Başkent Ankara'da aralıklı yağış geçişleri bekleniyor. (Fotoğraf: A Haber)

HAFTA SONU PLANI OLANLARA UYARI

Uzmanlar, hafta sonu planı yapan vatandaşların ani hava değişimine karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor. Özellikle yağış ve sıcaklık düşüşünün birlikte etkili olacağı belirtilirken, güncel uyarıların takip edilmesi öneriliyor.

6 İLDE SARI KODLU UYARI: EGE VE AKDENİZ İÇİN ALARM VERİLDİ

Meteorolojik değerlendirmeler sonrası 6 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Özellikle Ege ve Akdeniz hattında etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.

HANGİ İLLER İÇİN UYARI VERİLDİ?

Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle:

  • Antalya
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Çanakkale
  • İzmir
  • Muğla

Bu bölgelerde toz taşınımının gün içinde etkisini artırabileceği belirtiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Nisan Çarşamba günü 6 ilimizi toz taşınımına karşı sarı kodla uyardı. (Fotoğraf: MGM)

HAFTA ORTASINA KADAR AÇIK VE ILIK HAVA

Yurt genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, batı kesimlerde yer yer çok bulutlu bir gökyüzü görülecek. Özellikle salı ve çarşamba günleri Marmara, Ege ve İç Anadolu'da açık hava hakim olacak.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 4 ila 6 derece artması beklenirken, perşembe günü haftanın en sıcak günü olacak. Bazı illerde beklenen sıcaklıklar şöyle:

  • Adana: 30°C
  • Antalya: 28°C
  • İzmir: 25°C
  • Ankara: 21°C

Doğu Anadolu'da ise gece saatlerinde etkili olan soğuk hava yerini daha ılıman bir atmosfere bırakacak.

SABAH SAATLERİNE DİKKAT: SİS VE BUZLANMA UYARISI

Özellikle iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi görülecek. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise buzlanma ve don riski devam ediyor.

Uzmanlar, sürücüleri görüş mesafesinde yaşanabilecek düşüşe karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Uzmanlar, solunum rahatsızlığı olanları toz taşınımına karşı uyardı. (Fotoğraf: AA)

BATI BÖLGELERİNDE TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Meteoroloji, batı kesimler için toz taşınımı uyarısı yaptı. Bu durumun:

  • Hava kalitesinde düşüş
  • Görüş mesafesinde azalma
  • Ulaşımda aksama

gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor.

DOĞU'DA ÇIĞ VE KAR ERİMESİ RİSKİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi sürüyor. Özellikle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli arazilerde riskin arttığı ifade ediliyor.

Hafta ortasında sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte kar erimesinin hızlanabileceği, bu durumun da çığ riskini artırabileceği vurgulanıyor.

CUMA GÜNÜ HAVA DEĞİŞİYOR

17 Nisan Cuma günü itibarıyla batıdan yeni bir yağışlı sistem yurda giriş yapacak. Trakya ve Ege üzerinden etkisini gösterecek sistem, kısa sürede Marmara genelinde hissedilecek.

Başta İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok batı ilinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

5 günlük yurt geneli hava durumu raporu (Fotoğraf: MGM)

HAFTA SONU TÜM YURTTA SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Yağışlı sistemin hafta sonu etkisini artırarak tüm ülkeye yayılması öngörülüyor. Cumartesi günü İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

Yağışla birlikte özellikle batı bölgelerde sıcaklıkların 5 ila 8 derece birden düşeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü ise yağışlı hava doğu ve güneydoğuya kayarken, Marmara'da yağışın etkisini kaybetmesi ancak serin havanın devam etmesi bekleniyor.

UZMANLARDAN HAFTA SONU UYARISI

Uzmanlar, hafta sonu planı yapan vatandaşları ani hava değişimine karşı uyarıyor. Özellikle cumartesi günü beklenen sağanak ve sıcaklık düşüşüne karşı tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor.

Orta ve uzun vadeli hava durumu raporu (Fotoğraf: MGM)

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Türkiye genelinde hava durumu bölgelere göre farklılık gösterirken, birçok noktada parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. İşte il il güncel hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

İlSıcaklıkHava Durumu
Çanakkale18°CParçalı ve çok bulutlu
Edirne20°CParçalı ve az bulutlu
İstanbul18°CParçalı ve az bulutlu
Sakarya21°CParçalı ve az bulutlu

Not: Bölge genelinde toz taşınımı, gece saatlerinde ise pus ve sis bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

İlSıcaklıkHava Durumu
Afyonkarahisar19°CParçalı ve çok bulutlu
Denizli26°CParçalı ve çok bulutlu
İzmir23°CParçalı ve çok bulutlu
Muğla24°CParçalı ve çok bulutlu

Not: Kıyı kesimlerde toz taşınımı etkili olacak.

15 Nisan Çarşamba günü saat 06:00-12:00 arası hava durumu (Fotoğraf: MGM)

AKDENİZ BÖLGESİ

İlSıcaklıkHava Durumu
Antalya22°CParçalı ve çok bulutlu
Burdur22°CParçalı ve çok bulutlu
Hatay22°CParçalı ve az bulutlu
Adana27°CParçalı ve az bulutlu

Not: Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İlSıcaklıkHava Durumu
Ankara19°CParçalı ve az bulutlu
Eskişehir22°CParçalı ve az bulutlu
Kayseri20°CParçalı ve az bulutlu
Konya20°CParçalı ve az bulutlu

Not: Gece saatlerinde kuzeydoğuda pus ve yer yer sis görülebilir.

15 Nisan Çarşamba günü saat 12:00-18:00 arası hava durumu (Fotoğraf: MGM)

BATI KARADENİZ

İlSıcaklıkHava Durumu
Bolu20°CParçalı ve az bulutlu
Düzce21°CParçalı ve az bulutlu
Kastamonu20°CParçalı ve az bulutlu
Zonguldak15°CParçalı ve az bulutlu

Not: Gece saatlerinde yer yer pus ve sis etkili olacak.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İlSıcaklıkHava Durumu
Amasya21°CParçalı ve az bulutlu
Rize14°CParçalı ve az bulutlu
Samsun15°CParçalı ve az bulutlu
Trabzon13°CParçalı ve az bulutlu

Not: İç kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis; yükseklerde çığ riski bulunuyor.

15 Nisan Çarşamba günü saat 18:00-24:00 arası hava durumu (Fotoğraf: MGM)

DOĞU ANADOLU

İlSıcaklıkHava Durumu
Erzurum6°CParçalı ve az bulutlu
Kars8°CParçalı ve az bulutlu
Malatya21°CParçalı ve az bulutlu
Van9°CParçalı ve az bulutlu

Not: Kuzeyde buzlanma ve don, doğuda çığ riski devam ediyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İlSıcaklıkHava Durumu
Diyarbakır19°CParçalı ve az bulutlu
Gaziantep21°CAz bulutlu ve açık
Siirt18°CParçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa22°CParçalı ve az bulutlu

Not: Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde pus ve sis görülebilir.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın