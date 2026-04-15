Hava kalitesi düşüyor, Kuzey Afrika tozu geliyor! Adil Tek uyardı

A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Türkiye genelindeki hava durumuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sıcaklıklarda kısa süreli artış yaşandığını belirten Tek, kalıcı bahar havası için ise ayın 20'sinden sonrasına işaret etti.

Hava sıcaklıklarında dalgalı bir seyir olduğunu ifade eden Tek, mevcut artışın geçici olduğuna dikkat çekti.

"Aslında bir dalgalanma var. Bugün biraz ısınıyoruz ve geçmişteki sıcaklıkların birkaç derece üzerine çıktığını görüyoruz. Ama ardından tekrar düşüşler geliyor. Bu düşüşler kar soğuğu seviyesinde değil, ancak kalıcı bir ısınma da henüz yok" dedi.

Bahar havasının henüz tam anlamıyla hissedilmediğini belirten Tek, "O beklediğimiz, 'iliğimizi ısıtan' hava henüz gelmedi. Bunun için ayın 20'sinden sonrasını beklemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kuzey Afrika’dan gelen toz taşınımı yurdun batı ve iç kesimlerini etkiliyor. (Fotoğraf: A Haber)

İSTANBUL'DA SICAKLIK 20 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKIYOR

İstanbul'da gün içinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirten Tek, özellikle bazı bölgelerde 20 derecenin aşılabileceğini söyledi.

Bölge / İlçe Beklenen Sıcaklık Hava Durumu Not Genel İstanbul 19°C Parçalı bulutlu Günün ortalama değeri Rüzgâra kapalı kesimler 20–21°C Parçalı bulutlu Daha sıcak hissedilecek Kadıköy 22–23°C Parçalı bulutlu En yüksek değerler Bakırköy 22–23°C Parçalı bulutlu Yerel sıcaklık artışı

Ancak kuzeyli rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklığın zaman zaman düşebileceğini de ekledi.