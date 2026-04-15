Hac 2026: İlk ve son kafileler hangi gün gidiyor?

Kutsal topraklara gitmeye hazırlanan yaklaşık 85 bin hacı adayının kafile ve uçuş programı belli oldu. Adaylar ve yakınlarının en çok merak ettiği “İlk hacı kafilesi ne zaman yola çıkacak?” sorusu da yanıt buldu. Planlamaya göre ilk kafile nisan ayında Medine’ye hareket edecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı hac takvimini ilan etmesiyle birlikte, 85 bin hacı adayının uçuş detayları ve konaklama planları netleşti. Uzun süredir bu anı bekleyen vatandaşlar için sadece bir seyahat değil, bir ömürlük vuslat başlıyor.

İşte gidiş tarihlerinden dönüş yolculuğuna, Kurban Bayramı planlamasından kutsal topraklardaki duraklara kadar 2026 hac organizasyonunun tüm detayları...

İLK KAFİLE 18 NİSAN'DA YOLA ÇIKIYOR

Bu yıl Türkiye'den hac ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkacak kafilelerin takvimi netleşti. Buna göre ilk hacı kafilesi 18 Nisan'da Medine'ye ulaşacak. Kutsal yolculuk kademeli şekilde devam edecek ve son kafile 22 Mayıs'ta Mekke'ye varacak.

Hacı adayları, yolculuk öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim seminerlerine katılarak hac ibadetine ilişkin tüm detaylar hakkında bilgilendiriliyor.

2026 HAC TAKVİMİ ÖZET TABLO

Önemli Aşama Tarih İlk Kafilenin Çıkışı 18 Nisan 2026 Son Kafilenin Varışı 22 Mayıs 2026 Arafat'a Çıkış 25 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1. Gün 27 Mayıs 2026 Yurda Dönüşlerin Başlaması 31 Mayıs 2026 Son Kafilenin Dönüşü 25 Haziran 2026

HAC İBADETİ ARAFAT'TA ZİRVEYE ULAŞACAK

Kafilelerin kutsal topraklara ulaşmasının ardından hac ibadetinin en önemli aşamalarına geçilecek. Hacı adayları 25 Mayıs akşamı Arafat'a çıkarak vakfeye duracak.

Arafat sürecinin ardından Müzdelife ve Mina'ya geçilecek. Burada şeytan taşlama ibadetini yerine getiren hacılar, daha sonra Kabe'ye giderek tavaf ve say yapacak.

85 bin Türk hacı adayı, Kurban Bayramı'nı kutsal topraklarda karşılayarak hacı olmanın heyecanını yaşayacak. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

KURBAN BAYRAMI KUTSAL TOPRAKLARDA İDRAK EDİLECEK

İbadetlerini tamamlayan hacılar, ihramdan çıkarak 27 Mayıs'ta başlayacak Kurban Bayramı'nı kutsal topraklarda karşılayacak. Bu süreçte hem ibadetler hem de ziyaretler devam edecek.

DÖNÜŞLER 31 MAYIS'TA BAŞLIYOR

Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından yurda dönüş süreci başlayacak. İlk dönüş kafilesi 31 Mayıs'ta hareket edecek. Tüm kafilelerin Türkiye'ye dönüşü ise 25 Haziran'a kadar kademeli olarak sürecek.

TÜM SÜREÇ PLANLI ŞEKİLDE İLERLEYECEK

Kafile ve uçuş organizasyonlarının belirlenmesiyle birlikte hac yolculuğu süreci resmi olarak başlamış oldu. Hacı adaylarının hem gidiş hem de dönüş programları detaylı şekilde planlanırken, tüm süreç boyunca koordinasyonun kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor.