Alkollü sürücü facia saçtı! Araçlar hurdaya döndü: 3 yaralı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada iki araç sürücüsü yaralanırken minibüste yolcu olarak bulunan bir kişi ise ağır yaralandı.

Otomobil sürücüsü Orhan E.'nin 118 promil alkollü olduğu tespit edildi. Daha önce de alkollü araç kullanmaktan altı ay ehliyetine el konulan sürücünün ehliyetine yeniden iki yıl el konulurken 50 bin lira da idari para cezası kesildi.