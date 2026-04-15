18 yıllık karanlık dosya! Çöpte ölü bulunan bebeğin annesinden şoke eden savunma

'KORDON BAĞININ VÜCUDUMDAN NASIL AYRILDIĞINI HATIRLAMIYORUM'

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın, 'altsoydan birine, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması istendi.

Davanın ilk duruşması bugün Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Emine Nilay Özkan ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen Emine Nilay Özkan, "Olay tarihlerde psikolojik sorunlarım vardı. Olayı net hatırlayamıyorum. Hamile olduğumun farkında değildim. Karnımda şişkinlik yoktu. Vücudumda değişkenlik yoktu. Olay günü şiddetli bir ağrıyla tuvalete gittim. Çok fazla kan vardı. Kanı görünce fenalaşıyorum. Bebeğin kafasını gördüm. Korkuyordum, ne olduğunu anlayamadığım bir durum gelişti. Kordon bağının vücudumdan nasıl ayrıldığını hatırlamıyorum. Bebeğe dokunduğumda kaskatıydı. Bayıldığımı hatırlıyorum. Ayıldığımda bebek kucağımda ve kaskatıydı. Kordonun nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Bebek ağlamayınca sırtına vurdum. Olay esnasında alkollü olabilirim, net hatırlamıyorum" diyerek kendisini savundu.