18 yıllık karanlık dosya! Çöpte ölü bulunan bebeğin annesinden şoke eden savunma
Kocaeli'de 18 yıl önce bir çöp konteynerinde bulunan cansız bebek bedeni, modern suç biliminin imkanlarıyla annesini adaletin huzuruna çıkardı. Cinayet Büro dedektiflerinin 8 ay süren titiz takibi, bir ayakkabı kutusundaki parmak izinden cemiyet hayatının tanınmış bir ismine ulaştı. DNA testiyle bebeğin annesi olduğu tescillenen tutuklu sanık Emine Nilay Özkan’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında dile getirdiği "Bebeğe dokunduğumda kaskatıydı" şeklindeki soğukkanlı savunması mahkeme salonunda buz kesti.
27 Mayıs 2007'de İzmit ilçesine bağlı Yahyakaptan Mahallesi'nde çöpte yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu.
Bebeğin cenazesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü'ne ait Kimsesizler Mezarlığı'nda defnedildi. Otopsi raporunda bebeğin, boynuna 3 kez dolanan kordon bağı nedeniyle boğularak yaşamını yitirdiği belirlenirken, soruşturma kapsamında olay, faili meçhul olarak kaldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2025 yılında dosyayı yeniden açtı. Kapatılan dosyada olan tüm şüpheliler yeniden sorgulanırken, olay tarihinde toplanan deliller tekrar incelemeye alındı. 8 ay süren soruşturmada, 18 yıl önce bebeğin çöp konteynerinin içinde bulunduğu kutudaki parmak izi ile Emine Nilay Özkan'ın parmak izi eşleşti.
Soruşturma kapsamında, Özkan'dan alınan DNA örneği bebekle eşleşti; Özkan'ın, bebeğin annesi olduğu tespit edildi. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yakalanan Özkan, 19 Kasım 2025 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İnşaat sektöründe proje ve mali yönetim danışmanlığı yapan şirket sahibi Emine Nilay Özkan'ın çeşitli sivil toplum kuruluşları, dernek ve odalarda da aktif görev aldığı öğrenildi.
LAVABODA DÜŞÜK YAPTI
Özkan, emniyetteki ifadesinde olay tarihinde yalnız yaşadığını, fazla alkol aldığını, hamileliğini kimseyle paylaşmadığını belirterek, kanama sonrası lavaboda düşük yaptığını, bebeğin nefes almadığını düşündüğü için panikle kutuya koyup çöpe attığını, yıllardır da bu olayın vicdani yükünü taşıdığını söyledi.