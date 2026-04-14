Metal fabrikasında tüp patlaması! 1'i ağır 3 yaralı
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA | DHA
İstanbul Arnavutköy'de metal fabrikasında bulunan sanayi tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. İş yerindeki yabancı uyruklu 3 kişi yaranırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayda yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Ayasofya Caddesi'ndeki metal fabrikasının imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle sanayi tipi tüp patladı. Saat 21.30 sıralarında iddiaya göre, iki katlı metal fabrikasının zemin katında bulunan sanayi tipi tüpün patlaması nedeniyle bodrum katta yangın çıktı.
3 İŞÇİ YARALANDI
Patlama nedeniyle yangın çıkarken, iş yerindeki yabancı uyruklu 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralanan işçiler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı işçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay nedeniyle iş yerindeki faaliyete ara verilirken, polis ekipleri de inceleme yaptı.