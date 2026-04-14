İçişleri Bakanlığı: İstanbul açıklarında 200 kilogram skunk ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Marmara Denizi’nde jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince icra edilen ortak operasyonda yakalanan tekneden 200 kilogram ‘skunk’ isimli uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırklareli ve İstanbul İl Jandarma Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyon sonucunda; Karadeniz'de 'Uyuşturucu Kaçakçılığı' ağı ortaya çıkarıldı ve İstanbul açıklarında yakalanan bir teknede gizlenmiş halde 200 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı" ifadeleri yer aldı.