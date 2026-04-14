Gaziantep merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 52 kişi yakalandı
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Gaziantep merkezli 11 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 52 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 40 milyon liralık vurgunla ilgili soruşturma kapsamında adreslerde dijital materyaller ele geçirildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, yaklaşık 40 milyon liralık nitelikli dolandırıcılık olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 77 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
ÇOK SAYIDA MATERYALE EL KONULDU
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 11 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyale el konuldu.
Gözaltına alınan 52 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.