AFAD açıkladı: Marmara'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi açıklarında Bursa'nın Karacabey ilçesine yakın bir noktada 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 15.42'de kaydedilen sarsıntının yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
AFAD AYRINTILARI PAYLAŞTI
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre deprem Marmara Denizi'nde, Karacabey ilçesine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta kaydedildi.
Depremin genel bilgileri ise şöyle:
|Bilgi
|Detay
|Büyüklük
|3.9 (ML)
|Yer
|Marmara Denizi – Karacabey (Bursa)
|Tarih
|14 Nisan 2026
|Saat
|15:42:37 TSİ
|Derinlik
|12.04 km
|Enlem
|40.43556 N
|Boylam
|28.45667 E
14 NİSAN AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
15:09 – Balıkesir Bigadiç: 2.0 büyüklüğünde deprem (7.01 km derinlik)
15:09 – Kırıkkale Yahşihan: 1.1 büyüklüğünde deprem (10.1 km derinlik)
14:21 – Konya Karatay: 1.5 büyüklüğünde deprem (7.01 km derinlik)
13:56 – Balıkesir Sındırgı: 0.9 büyüklüğünde deprem (7.07 km derinlik)
13:39 – Adıyaman Sincik: 1.5 büyüklüğünde deprem (7.38 km derinlik)
13:18 – Balıkesir Susurluk: 1.1 büyüklüğünde deprem (6.6 km derinlik)
13:17 – Bolu Göynük: 1.8 büyüklüğünde deprem (7 km derinlik)
13:17 – Gümüşhane Torul: 1.3 büyüklüğünde deprem (7.29 km derinlik)
13:12 – Balıkesir Bigadiç: 1.5 büyüklüğünde deprem (6.99 km derinlik)
12:48 – Balıkesir Sındırgı: 1.3 büyüklüğünde deprem (6.54 km derinlik)
12:47 – Malatya Battalgazi: 2.3 büyüklüğünde deprem (7.88 km derinlik)
12:29 – Kütahya Simav: 1.4 büyüklüğünde deprem (11 km derinlik)
12:00 – Manisa Soma: 1.2 büyüklüğünde deprem (12.1 km derinlik)
12:00 – Mardin Mazıdağı: 1.3 büyüklüğünde deprem (7.04 km derinlik)
11:59 – Eskişehir İnönü: 0.8 büyüklüğünde deprem (12.1 km derinlik)
11:43 – İzmir Menemen: 2.2 büyüklüğünde deprem (10.53 km derinlik)
11:43 – İzmir Menemen: 2.3 büyüklüğünde deprem (9.68 km derinlik)
11:40 – Muğla Seydikemer açıkları (Akdeniz): 2.9 büyüklüğünde deprem (13.68 km derinlik)
11:29 – Antalya Manavgat: 1.6 büyüklüğünde deprem (94.6 km derinlik)
11:24 – Elazığ Palu: 1.7 büyüklüğünde deprem (6.98 km derinlik)