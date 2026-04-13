Eskişehir’de yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Eskişehir Odunpazarı 71 Evler Mahallesi’nde 3 katlı binanın 2’nci katında yalnız yaşayan Halil İbrahim Lökçü (32), kendisinden 7 gündür haber alamayan yakınlarının kontrol için eve gelmesiyle bulundu. İçeri giren yakınları, Lökçü’yü hareketsiz halde buldu. Şüpheli ölüm olarak kayda geçen olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kesin neden otopsiyle belirlenecek.
İkameti kontrole gelen yakınları, kendilerinde bulunan anahtarla içeri girdiklerinde, Lökçü'yü hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede Halil İbrahim Lökçü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Lökçü'nün ölümünün şüpheli olarak görülmesi üzerine cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Lökçü'nün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.