Eskişehir’de yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 01:30 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Eskişehir Odunpazarı 71 Evler Mahallesi’nde 3 katlı binanın 2’nci katında yalnız yaşayan Halil İbrahim Lökçü (32), kendisinden 7 gündür haber alamayan yakınlarının kontrol için eve gelmesiyle bulundu. İçeri giren yakınları, Lökçü’yü hareketsiz halde buldu. Şüpheli ölüm olarak kayda geçen olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kesin neden otopsiyle belirlenecek.