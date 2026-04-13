Diyarbakır'da 6 kilo 660 gram kokain ele geçirildi

Diyarbakır'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 6 kilo 660 gram kokain ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde takibe alınan bir araç, Pirinçlik uygulama noktasında durduruldu. Narkotik köpeğinin de katılımıyla araçta gerçekleştirilen detaylı aramada, tampon ve kapı bölmelerine gizlenmiş 6 kilo 660 gram kokain maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.