Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da düdüklü tencere faciası: 1 yaralı

Bursa'da düdüklü tencere faciası: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 23:35 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yemek yapmak için ocağa konulan düdüklü tencere, bir süre sonra kontrol edilmek istenirken basınç nedeniyle patladı. Kaynar su ve yemek üzerine sıçrayan kadın yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının vücudunda ikinci derece yanıklar oluştuğu öğrenildi.