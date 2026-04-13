Bursa'da 3.50 promil alkollü sürücüden polise ilginç sözler

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 09:14 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Bursa'da kaza ihbarına giden ekipler, 3.50 promil alkollü sürücüyle karşılaştı. Ehliyetine el konulacağını öğrenen sürücünün sözleri ise hayrete düşürdü. "Polis teşkilatını hiç bir zaman sevmedim, hala sevmiyorum" diyen alkollü sürücüye polisler de, "Aman sevme, ölüyoruz sev" diye cevabını verdi. İşinin aracıyla olduğunu ve ehliyetinin gitmesiyle sıkıntı yaşayacağını ifade eden sürücü, büyü yapacağını da iddia etti.