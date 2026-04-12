Ümraniye TEM Otoyolu’nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Dudullu-Ataşehir istikametinde ilerleyen bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle trafik kısa süreliğine aksadı.

Yangın, saat 22.15 sıralarında TEM Otoyolu Dudullu-Ataşehir yönünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücünün durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü.

Yangın sırasında güvenlik önlemleri kapsamında otoyolda iki şerit geçici olarak trafiğe kapatılırken, araç yoğunluğu oluştu. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra kapatılan şeritler yeniden trafiğe açıldı ve ulaşım normale döndü.