Uçuruma yuvarlanan otomobilde facia: Baba ve kızı hayatını kaybetti

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu baba ve kızı hayatını kaybetti, araçta bulunan bir kişi ise ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GENÇ ÖĞRETMENİN HAYATI YARIM KALDI

Kaza, Kabadüz ilçesine bağlı Harami Mahallesi Danışman mevkisinde meydana geldi. Esra Şentürk'ün kontrolünü kaybettiği 52 AGZ 997 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede sürücü Esra Şentürk (25) ile babası Kadem Şentürk'ün (55) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Nazan Koç ise araçtan çıkarılarak Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Koç'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Esra Şentürk'ün Aybastı ilçesinde öğretmen olarak görev yaptığı bildirildi. Baba ve kızının cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.