Kağıthane'de tekstil atölyesinde yangın! İş hanını duman sardı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Kağıthane'de 5 katlı bir iş hanında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kontrol altına alınırken ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.
Kağıthane'de Seyrantepe Mahallesi'ndeki 5 katlı iş hanında bulunan tekstil atölyesinde saat 21.00 sıralarında yangın çıktı.
İş hanının giriş katında bulunan tekstil atölyesinden yükselen dumanlar kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
YOĞUN DUMAN İŞ HANINI SARDI
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun duman nedeniyle iş hanındaki tahliye çalışmaları sürüyor. Yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olup olmadığına ilişkin incelemeler devam ediyor.