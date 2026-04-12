Kağıthane'de tekstil atölyesinde yangın! İş hanını duman sardı

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 22:20 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Kağıthane'de 5 katlı bir iş hanında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kontrol altına alınırken ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.