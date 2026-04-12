Av mevsiminin son gülerinde istavrit bolluğu

Denizlerde av mevsiminin son günlerinde Marmara'da istavrit bolluğu yaşanıyor.

Denizlerde av yasaklarının başlayacağı 15 Nisan 2026 tarihi öncesi Marmara'da istavrit bereketi yaşanıyor. Yenikapı'da denizden bol miktarda istavritle dönen balıkçılar, vatandaşlara "balık yemek için son fırsatlar" uyarısında bulundu. Fiyatların uygun olduğunu kaydeden balıkçılar, küçük balıkların pazarada 125-200 TL arasında satıldığını ifade etti.