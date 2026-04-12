Haberler Yaşam Haberleri Ardahan-Artvin karayolunda kayan tır yolu kapattı

Ardahan-Artvin karayolunda kayan tır yolu kapattı

Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan ve Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e ulaştıran D-010 karayolunda sabaha karşı yaşanan kaza, ulaşımı felç etti. Özellikle kış aylarında kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu Sahara Geçidi'nde kayan bir tır, yolu tamamen kapatarak uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.