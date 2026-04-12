25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Başakşehir'de yakalandı

Başakşehir’de, “kasten öldürme” suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan ve 2021’den beri aranan M.E.T., polis ekiplerince yakalandı. Hükümlü emniyete götürüldü.

Başakşehir'de, "kasten öldürme" suçundan 2 aranması ile 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, 2013'te İstanbul'da meydana gelen "kasten öldürme" konusuna ilişkin 2 UYAP aranması ile 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Ocak 2021'den beri aranan M.E.T'yi Başakşehir'de yakaladı.

Hükümlü, adli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü.